Mais de 2.100 doses contra covid-19 foram aplicadas no final de semana

Os mossoroenses estão aproveitando os finais de semana para concluir o ciclo de imunização contra a covid-19. No último final de semana, nos pontos de vacinação que estiveram abertos no sábado, 19, e o domingo, 20, foram aplicadas um total de 2.110 doses do imunizante.

O maior número de doses aplicadas foi a D3 (dose reforço), com 850 doses aplicadas no sábado e 744 doses aplicadas no domingo. Somente no sábado, nos três pontos de vacinação foram aplicadas 1.115 doses das vacinas destinadas para pessoas a partir dos 5 anos.

Inclusive, a segunda maior procura foi para as doses pediátricas, aplicadas em crianças entre 5 e 11 anos. No dois dias, foram aplicadas 316 doses nos três pontos de vacinação. No final de semana, ficaram abertos as UBSs Maria Soares, que fica ao lado da UPA do São Manoel, UBS Chico Costa, localizada ao lado da UPA do Santo Antônio e o Partage Shopping Mossoró.

Durante a semana, a vacinação contra a covid-19 ocorre nas 47 UBSs de Mossoró, além de pontos extras, como Partage Shopping Mossoró, Faculdade de Enfermagem da UERN, UnP, as sedes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Uninassau. O coordenador de Imunizações Etevaldo de Lima destacou que Mossoró está entre as cidades que mais vacinam crianças. Segundo ele, mais de 51% do público de 5 a 11 anos de idade já tomou a primeira dose do imunizante contra a Covid-19.