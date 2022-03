Mais de 19 mil mossoroenses estão com a 2ª dose contra covid-19 em atraso

Os números recentes da plataforma RN + Vacina, disponibilizada pela Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap), em parceria com o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) apontam que 19.077 mossoroenses não completaram o esquema vacinal contra a covid-19.

Esse número é o total de pessoas que tomaram apenas a primeira dose do imunizante e não retornaram para tomar a segunda dose. De acordo com a plataforma, Mossoró tem hoje 84% da população total (254.153 pessoas) vacina com a primeira dose. Enquanto isso, 74% da população (224.464 pessoas) completaram o esquema vacinal com a segunda dose.

Até o momento, 127.990 mossoroenses já tomaram a terceira dose do imunizante, número que representa 42% da população total. A estimativa da Sesap é que Mossoró tem, hoje, uma população total de 300.618 pessoas, que está apta para receber a vacina.

O RN + Vacina mostra que, até o momento, Mossoró recebeu 681.563 doses das vacinas, das quais 600. 976 já foram aplicadas. Durante a semana, a média diária de vacinação contra a covid-19 é de 500 a 1 mil doses aplicadas. Nos finais de semana, esse número cresce, passando da média de 1.200 doses diárias.

Na semana, a população que está com o esquema vacinal em atraso ou estão dentro do prazo, pode se dirigir até as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade, até às 17h, ou ao Partage Shopping Mossoró, até às 18h.

Nos finais de semana, são disponibilizados pontos fixos de vacinação. Além disso, a campanha está disponibilizando uma campanha itinerante, que está percorrendo os bairros e comunidades mais afastados da cidade.