Mais de 130 pessoas morreram em acidentes na BR-304 no RN em 5 anos

Segunda maior rodovia do Rio Grande do Norte, a BR-304 registrou 137 mortes em acidentes nos últimos cinco anos. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal.

Entre 2017 e 2022, foram 514 acidentes notificados, de acordo com o levantamento da PRF. Entre janeiro e março deste ano, são 18 acidentes e seis mortes registradas.

O caso mais recente com morte ocorreu na quarta-feira (23). Houve uma colisão frontal entre dois veículos no Km 64, em Mossoró, com um morto e três feridos. Um carro modelo Gol bateu em um Jeep Compass, que saiu da pista desceu a ribanceira. O motorista do Gol morreu na hora, preso às ferragens. Três advogados que estavam no Jeep Compass tiveram ferimentos e foram socorridos em Mossoró.

A BR-304 tem 267 quilômetros de extensão e liga Natal a Mossoró, as duas maiores cidades do estado.

O trecho entre o Km 281 e o Km 308, conhecido como Reta Tabajara, em Macaíba, é considerado um ponto crítico, pois recebe um volume diário superior a 50 mil veículos.

Em 2015, a obra de duplicação deste trecho foi licitada e iniciada em janeiro de 2016. Entre 2017 e 2019, passou dois anos paralisada a pedido do Tribunal de Contas da União.

O valor total do investimento do governo federal é de R$ 420 milhões, e, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), está com 51,34% de execução concluída.

A expectativa é que, em 2022, haja a entrega de 4 quilômetros de pista duplicada até o mês de abril e mais 10 km até o final do ano.

Outro trecho conhecido como Travessia de Macaíba, com cerca de 2,6 quilômetros, e a implantação das marginais ficarão para o ano de 2023. A duplicação dos demais lotes da BR-304, entre o RN e o estado do Ceará, não tem previsão.

