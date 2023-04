Mais de 1000 CNH’s devolvidas ao Detran aguardam motoristas retirarem

Assessoria de Comunicação Detran/RN

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) está convocando os motoristas que solicitaram Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e, por algum motivo, tiveram os documentos devolvidos pelos Correios e estão sob a guarda do órgão. Atualmente, mais de mil carteiras de Habilitação se encontram nas unidades do Detran de todo o estado aguardando a retirada.

A entrega da CNH via Correios é uma facilidade que o Detran possibilitou para levar mais comodidade aos motoristas e hoje é a única forma de recebimento da carteira. Após a emissão da CNH, os Correios fazem três tentativas de envio, quando há algum problema na entrega, o documento fica retido na unidade dos Correios durante 20 dias corridos e depois é devolvido ao Detran.

O Coordenador de Registro de Condutores do Detran, Rodrigo Fernandes, explica que a entrega nem sempre é feita por razões diversas. “Sempre reforçamos que o comprovante de residência seja dos últimos 90 dias e esteja atualizado corretamente”, enfatizou o coordenador.

“O mais importante é que os usuários devem estar atentos em fornecer um endereço preciso e que esteja cadastrado nos Correios do mesmo jeito que está escrito no comprovante de residência apresentado ao Detran. Sugerimos sempre faturas de energia, de cartões de crédito, que normalmente estão atualizadas e o CEP confere com o que está registrado nos Correios” esclarece Rodrigo Fernandes.

Em todas as unidades do órgão, cerca de 1000 documentos se acumulam à espera dos seus donos. São documentos devolvidos pelos Correios dos anos 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O Detran reforça que as CNH´s emitidas em 2018 se vencem este ano, pois foram emitidas antes da mudança na legislação, que aumentou o prazo de validade para até 10 anos.