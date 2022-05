Mais de 1.100 doses contra sarampo, influenza e covid-19 foram aplicadas no fim de semana

Durante todo o final de semana, 1.137 doses de vacinas das campanhas contra o sarampo, Influenza e Covid-19 foram aplicadas nos pontos de vacinação de Mossoró. Segundo dados registrados no “RN Mais Vacina”, durante o sábado e o domingo 409 adolescentes receberam a dose de reforço.

A vacinação aconteceu em dois pontos da cidade: na Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Soares, localizada ao lado da UPA do bairro Alto de São Manoel; e no Partage Shopping Mossoró. Nos dois dias, foram aplicadas 243 doses da vacina contra Influenza e 98 doses do imunizante contra o sarampo.

Contra a Covid-19, 792 doses foram aplicadas, sendo que 409 foram destinadas ao público adolescente que estava apto a tomar a dose de reforço. A Secretaria Municipal de Saúde está reforçando o trabalho de busca ativa da população que está com o esquema vacinal da Covid-19 em atraso, assim como reforçando o chamamento aos grupos prioritários para as vacinas contra o sarampo e Influenza, para que procurem os pontos de vacinação para atualização do esquema vacinal.

Nesta semana o Partage Shopping estará com um ponto extra de vacinação. O horário será das 10h às 18h. Nesta terça, 31, e quarta-feira, 1, outro ponto instalado é na Universidade Potiguar (UnP). E na terça e na quinta-feira, 2, a Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FAEN/UERN) também contará com uma equipe de vacinação.

Os grupos prioritários para a vacinação da Influenza são pessoas acima de 60 anos; trabalhadores da saúde; gestantes; puérperas; povos indígenas; professores; pessoas com comorbidades; com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo; rodoviário; passageiros urbanos e de longo curso.

E ainda: trabalhadores portuários; forças de segurança e salvamento; Forças Armadas; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade; adolescentes e jovens em medidas socioeducativas; além de crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade.

Já os grupos prioritários para a vacinação contra o sarampo são trabalhadores da saúde e crianças na faixa etária de 6 meses a 5 anos de idade. Na vacinação contra a Covid-19, são pessoas acima de 5 anos. São aplicadas primeira, segunda, terceira e quarta doses na campanha de vacinação contra a Covid-19.

Campanha contra sarampo e Influenza entra na última semana para grupos prioritários

A primeira fase das campanhas de vacinação contra a Influenza e sarampo se encerra na próxima sexta-feira (3) para os grupos prioritários preconizados pelo Ministério da Saúde (MS). Ela teve início em 4 de abril deste ano e pretende vacinar 90% do público-alvo da Influenza e 95% do sarampo.

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), disponibiliza à população mossoroense apta nesta primeira fase as 47 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das zonas urbana e rural, e pontos extras para a imunização deste público contra as doenças, além também da vacinação contra a Covid-19.

Coordenador de Imunizações do Município, Etevaldo Lima explica que a cobertura vacinal contra a Influenza e sarampo está aquém do esperado, mesmo o Município disponibilizando salas de vacina e ter imunizantes em estoque para a vacinação.

“A cobertura vacinal está preocupante. Vacinamos pouco mais de 29 mil pessoas contra a Influenza, o que equivale a mais ou menos 28% do público estimado em pouco mais de 106 mil. Com relação ao sarampo, são até o momento 3.836 crianças vacinadas, ou seja, 22%. Temos locais para vacinar e temos vacina, o que está faltando é quem faz parte desses grupos buscar vacinação nos pontos disponibilizados pelo município”.