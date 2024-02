Mais 56 aprovados no concurso da Fundase são convocados

O Governo do Rio Grande do Norte faz nova convocação dos aprovados no concurso público da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fundase) realizado em 2022. Desta vez, são 56 nomes para os diferentes cargos da instituição, sendo: Técnico de Nível Médio (7 convocados), Técnico de Nível Superior (6), Analista Socioeducativo (6) e Agente Socioeducativo (37), para atuar na sede e nas unidades: Natal/Parnamirm (37), Mossoró (12) e Caicó (7). A lista pode ser conferida no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (6).

Os 577 aprovados para as vagas abertas em edital foram convocados em 2023. O novo ato decorre de uma decisão de oportunidade e conveniência natural à administração pública. O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Procedimento após nomeação

O nomeado deve fazer cadastro de acesso ao SEI como usuário externo e enviar e-mail com título”LIBERAÇÃO CONCURSO FUNDASE” para [email protected] , informando nome e CPF e anexando um documento oficial com foto, para que seu usuário seja liberado.

Depois disso, deve reunir os documentos indicados na publicação e enviá-los para o e-mail [email protected]. Será confirmado o recebimento da mensagem para que o futuro servidor agende avaliação na Junta Médica, no Centro Administrativo de Natal, por meio do site www.centraldocidadao.rn.gov.br .

Após a emissão do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), é preciso ir ao Setor de Pessoal da Fundase, que também fica no Centro Administrativo, e apresentar toda a documentação original que remeteu ao e-mail. Isso pode ser feito no mesmo dia da avaliação médica. Nessa ocasião, será elaborado o Termo de Posse para aqueles que apresentarem a documentação completa.

Os nomeados podem tomar posse em até 30 dias contados a partir da data de nomeação, prorrogáveis por igual período, mediante requerimento.

O trâmite do processo individual pode ser acompanhado pelo SEI, bastando inserir o nome completo na pesquisa publica do site.

Quadro de nomeados:

Técnico de Nível Médio

Natal/Parnamirim: 2 ampla concorrência, 3 negros e pardos, 1 pessoa com deficiência (PCD)

Mossoró: 1 ampla concorrência (AC)

Total: 7

Técnico Nível Superior

Natal/Parnamirim: 4 AC

Mossoró: 1 AC

Caicó: 1 AC

Total: 6

Analista Socioeducativo

Natal/Parnamirim: 2 Psicólogo AC, 1 Pedagogo AC, 1 Assistente Social AC

Mossoró: 1 Pedagogo AC

Caicó: 1 Assistente Social AC

Total: 6

Agente Socioeducativo

Natal/Parnamirim: 16 AC, 4 Negros e Pardos, 3 PCD

Mossoró: 7 AC, 2 Negros e Pardos,

Caicó: 4 AC, 1 Negros e Pardos

Total: 37

Total geral: 56