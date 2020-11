Maior operação contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas decreta mandados de busca e apreensão no RN

Nesta segunda-feira, 23, a Polícia Federal deflagrou a Operação ENTERPRISE a fim de combater à lavagem de dinheiro oriunda do tráfego de drogas e apreensão de cocaína nos portos nacionais. Estão sendo captados 400 milhões em bens do narcotráfico, sendo considerada a maior operação do ano em sequestro patrimonial, consubstanciados em imóveis, veículos de luxo e aeronaves. Há expectativas de que outros bens sejam identificados após o cumprimento dos mandados.

De acordo com o portal da Polícia Federal, a operação é a maior já elaborada para apreensão de cocaína, visto que durante a investigação foram apreendidas anteriormente 50 toneladas da substância nos portos brasileiros, e também da Europa e África. A quantidade apreendida destaca a organização criminosa como uma das mais atuantes do país. O esquema usado pelos criminosos estava centrado na lavagem de bens e ativos multimilionários no Brasil, e no exterior com a utilização de várias pessoas na condição de laranjas, além de empresas fictícias, para assegurar a aparência lícita ao lucro obtido do tráfico.

Hoje, 23, cerca de 670 policiais federais e 30 servidores da Receita Federal cumprem 149 mandados de busca e 66 de apreensão nos estados do Rio Grande do Norte, Bahia, Pará, Paraná, Pernambuco, Mato Grosso, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Santa Catarina. A 14ª Vara Federal de Curitiba que expediu essas medidas. Foram encaminhadas ainda, difusões vermelhas na Interpol para a prisão de oito investigados localizados no exterior, além da identificação e sequestro de bens em outros países.

Contém informações da PF*