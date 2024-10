Maior congresso sobre gestão pública do RN está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o 17º Congresso de Gestão Pública do Rio Grande do Norte (Congesp/RN). O evento vai acontecer nos dias 12 e 13 de dezembro, no Hotel Holiday Inn e na Escola de Governo (EGRN), no Centro Administrativo, em Natal. Os interessados devem realizar a inscrição no site https://congesp.rn.gov.br

Neste ano, o Congesp ocorrerá simultaneamente com o Consad Express, promovido pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (Consad). Juntos, os eventos pretendem atrair centenas de servidores e gestores públicos, além de profissionais, pesquisadores, docentes e estudantes, para debater o tema “Governança Pública: Desafios e Perspectivas na Era da Inteligência Artificial”.