Maior barragem do RN chega a 70% da capacidade de armazenamento

A barragem Armando Ribeiro Gonçalves, no Vale do Açu, atingiu 70,46% da sua capacidade de armazenamento nesta segunda-feira (8), conforme levantamento do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios (SAR). O maior reservatório do Rio Grande do Norte acumula 1,672 bilhão m³ de água, dos cerca de 2,4 bilhões m³ possíveis. O manancial não alcança sua capacidade total desde 2011.

Nos últimos três dias, desde sexta-feira (5), a barragem registrou aumento de, aproximadamente, 44 milhões m³ de água. O montante é igual à capacidade total do açude Marechal Dutra, mais conhecido como Gargalheiras, em Acari, que iniciou sangria pela primeira vez em 13 anos na semana passada.

A barragem de Santa Cruz do Apodi, segunda maior do Estado, também teve aumento da sua capacidade e chegou aos 74,01%. O volume atual é superior aos 443 milhões m³.

Ao todo, os reservatórios do Rio Grande do Norte tem volume atual equivalente a 66,6% da sua capacidade total, segundo levantamento do SAR, que pertence à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

Situação dos três maiores reservatórios do RN

Armando Ribeiro Gonçalves

Capacidade: 2.373.066.000 m³

Volume Atual: 1.672.084.667 m³

Percentual: 70,46%

Santa Cruz do Apodi

Capacidade: 599.712.000 m³

Volume Atual: 443.883.300 m³

Percentual:74,01%

Umari

Capacidade: 292.813.650 m³

Volume Atual: 266.869.390 m³

Percentual: 91,13%