Mães de crianças que sofrem com APLV enfrentam dificuldades em conseguir a fórmula

Mães de crianças que sofrem com Alergia a Proteína do Leite de Vaca (APLV) em Natal estão passando pro problemas na entrega de latas específicas que suprem a necessidade dos recém-nascidos.

mil”, falou.

Ela relatou que além do problema em comprar esse tipo específico de lata, a alergia ocasiona outros problemas para a criança.

“Hoje meu filho precisa de uma renda de 4.200 mensais pra alimentação apenas alimentação, fora outros gastos com fraldas. Ele não pode usar qualquer tipo de pomada e sabonete por causa da alergia”, desabafou.

O grupo tem uma página oficial do instagram chamado “maesaplvrn”, que serve para receber doações. “Todas as doações que recebemos, nós colocamos no grupo para ajudar as outras mães e damos prioridade para aquelas que estão sem latas ou que estão perto de ficarem vencidas”, explicou.

A reportagem da TRIBUNA DO NORTE entrou em contato com a SMS Natal, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue em aberto para a versão da pasta.