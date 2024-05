Mãe é presa após ser denunciada por abandono de incapaz em Porto do Mangue

Uma mulher de 25 anos foi presa neste final de semana, no município de Porto do Mangue, região da Costa Branca. A mulher, que não teve a identidade revelada, é suspeita de abandonar três filhos menores de idade, entre 2 e 4 anos e ter ido à uma festa.

De acordo com a Polícia Civil, que recebeu a informação através de denúncia e de imediato, solicitaram apoio ao Conselho Tutelar e deslocaram-se até a residência, para averiguar a situação. No local, as equipes encontraram as crianças, que estavam trancadas dentro da casa.

Diante da situação de incapaz de abandono, a mulher foi localizada, presa e conduzido à delegacia da Polícia Civil em Mossoró, para realização dos procedimentos cabíveis.

Autuada em flagrante no artigo 133 (Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono).

A mulher foi encaminhada à Penitenciária Feminina Mário Negócio e liberada após passar por audiência de custódia, para responder o processo em liberdade.