Macaíba: família é libertada após sequestro que durou 15 horas

Após agonia que se estendeu por quase 15 horas, uma família foi libertada de um sequestro na manhã deste domingo (6), em Macaíba, na Grande Natal. Uma mulher de 28 anos, juntamente com os filhos de 3 e 10 anos foram liberados pela polícia do controle do ex-companheiro.

Após ouvir gritos dentro da residência, os militares do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) arrombaram a porta da casa. De acordo com a PM, uma barricada foi feita pelo homem para dificultar a entrada da polícia.

A mulher e as crianças foram socorridas pelos policiais militares para uma unidade de saúde da localidade. O homem, teve ferimentos no braço esquerdo. Segundo a polícia, ele foi atendido pelos bombeiros no local, e em seguida, encaminhado para a delegacia.

A dramática situação envolveu a intervenção conjunta de investigadores, policiais civis e militares, que trabalharam para assegurar a segurança da família em cativeiro.

O ponto focal da operação foi o destacamento do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), cujos membros se empenharam durante toda a noite nas complexas negociações com o sequestrador.

O sequestro foi registrado numa residência localizada na Rua Ovídio Pereira, em Macaíba, onde foram ouvidos os clamores desesperados por ajuda.

Para garantir um ambiente propício às negociações e ao resgate seguro, as autoridades decidiram adotar medidas drásticas, incluindo o desligamento dos serviços básicos de água, energia e internet na residência.

De acordo com informações fornecidas pela Polícia Militar, a mulher mantinha uma medida protetiva contra o sequestrador, que era seu ex-companheiro.

O drama começou a se desenrolar por volta das 20h30 do sábado, quando o homem invadiu a residência da família em Macaíba.

