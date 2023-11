Má circulação sanguínea: como identificar o problema e principais causas

A circulação sanguínea desempenha papel fundamental para o bem-estar do corpo e bom funcionamento dos órgãos. Ela contribui significativamente para o transporte de nutrientes e oxigênio por todo o organismo. Quando ocorrem problemas nesse percurso, especialmente nas pernas, é comum surgirem questões relacionadas a dores, doenças vasculares e trombose.

O que caracteriza a má circulação sanguínea?

A má circulação, também denominada doença arterial periférica, ocorre quando há o acúmulo de placas, coágulos ou estreitamento dos vasos sanguíneos. Essa condição prejudica a fluidez nas veias e artérias, resultando em dificuldade na distribuição sanguínea para o restante do corpo.

Acometendo principalmente os membros, como braços e pernas, as principais causas da má circulação incluem sobrepeso, falta de atividade física, uso de anticoncepcionais, gravidez, envelhecimento, bem como condições médicas como diabetes e hipertensão. Além disso, passar longos períodos do dia em pé, sentado ou com as pernas cruzadas pode dificultar a circulação sanguínea no corpo.

Principais sintomas da má circulação

Identificar os sintomas logo no início do problema é fundamental para evitar possíveis agravamentos causados pela má circulação. Portanto, é essencial estar atento a questões como dor, inchaço e cãibras, pele escamosa, fria ou com coceira. Além disso, é comum observar o surgimento de manchas vermelhas, vasinhos ou varizes nas pernas.

Outro sintoma comumente provocado pela má circulação sanguínea inclui a sensação de formigamento, picadas ou dormência nas pernas, ausência de pelos, inchaço nos pés e tornozelos, além de rachaduras nos calcanhares.

Além disso, é importante observar que os sintomas tendem a se agravar durante períodos noturnos, dias quentes, uso frequente de sapatos de salto alto, fluxo menstrual intenso e a permanência prolongada em pé, fatores que facilitam o surgimento dos sintomas relacionados à má circulação sanguínea.

Como iniciar o tratamento

Ao identificar os sintomas, é essencial que o indivíduo busque auxílio médico para diagnosticar o problema e iniciar o tratamento. A negligência em relação aos sinais do corpo pode agravar o quadro, levando a complicações como dor intensa, mesmo em repouso, aparecimento de feridas, trombose e outros problemas graves.

De maneira geral, o tratamento da má circulação é orientado conforme a causa do problema e visa aliviar os sintomas. Em casos de trombose, por exemplo, é comum que o especialista opte por remover o trombo por meio de cirurgia. Em casos menos graves, a administração de medicamentos anticoagulantes pode ser indicada para prevenir complicações.

Adicionalmente, a prática de exercícios físicos de baixa intensidade, como a caminhada, pode prevenir o problema ao facilitar a circulação sanguínea pelo corpo. Além disso, manter uma alimentação saudável, equilibrada e com ingestão controlada de sódio auxilia no controle da má circulação. Essas práticas combinadas contribuem para a promoção da saúde vascular e podem ajudar a reduzir os riscos associados à má circulação.

Para melhorar os sintomas durante o tratamento, é aconselhável promover atividades que aprimorem a circulação sanguínea no corpo. Isso inclui a realização de massagens nos membros inferiores com cremes próprios para o problema, o uso de meia Kendall média compressão e a prática de manter os pés elevados acima do nível do corpo por curtos períodos, o que facilita o fluxo sanguíneo.