Lula troca comunicacão e põe marqueteiro no lugar de Paulo Pimenta

O publicitário Sidônio Palmeira confirmou nesta terça-feira (7) que assumirá o cargo de ministro da a Secretaria de Comunicação Social (Secom) do governo. A troca na chefia da pasta foi confirmada posteriormente pelo atual ministro, Paulo Pimenta, que comandou a Secom nos últimos dois anos.

Em sua fala, Sidônio diz que é preciso o governo melhorar na comunicação digital (veja mais abaixo).

🔎A Secom é responsável, entre outras funções, por formular e implementar a política de comunicação e de divulgação das ações e dos programas do governo federal, além de cuidar da publicidade e do relacionamento com a imprensa.

Sidônio foi o marqueteiro de Lula na campanha presidencial de 2022, quando petista derrotou o então presidente Jair Bolsonaro (PL). A previsão é que Paulo Pimenta (PT-RS) deixe o cargo ainda nesta semana.

Os dois desafios imediatos do futuro ministro no cargo serão mostrar que o governo joga junto e aumentar a percepção positiva das ações do governo.

Mais cedo, Sidônio e Pimenta se reuniram com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio do Planalto, para tratar da transição. Segundo o ministro, a mudança na pasta sinaliza uma “nova fase do governo”.

“O presidente quer ter a frente da Secom uma pessoa que tenha um perfil diferente do perfil que eu tenho. Um profissional de comunicação, uma pessoa que tenha experiência, que tenha talento, a criatividade, a capacidade de poder exercer essa tarefa e poder coordenar essa política de comunicação do governo no próximo período”, declarou Pimenta à imprensa.