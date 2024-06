Lula se encontra com Papa Francisco no G7, na Itália

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou com o Papa Francisco nesta sexta-feira (14), na cúpula do G7, na Itália, cumprindo agenda internacional do evento.

A primeira-dama brasileira, Janja da Silva, também participou da reunião.

O presidente brasileiro disse em uma postagem no X que discutiu sobre fome e desigualdades sociais com o papa, no encontro.

“Encontro com Sua Santidade, o Papa Francisco. Conversamos sobre paz, combate à fome e a necessária redução das desigualdades no mundo.”, afirmou Lula.

“Uma campanha por um mundo mais humano e menos desigual”, acrescentou o líder brasileiro.

CNN BRASIL