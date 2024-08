Lula quer nova reunião com México e Colômbia antes de falar com Maduro e González

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve ter uma nova conversa por telefone com os presidentes da Colômbia, Gustavo Petro, e do México, López Obrador.

A ideia é que os três possam se atualizar sobre a situação na Venezuela. Só depois disso, eles devem fazer contato com Nicolás Maduro e Edmundo González.

A nova reunião entre Brasil, México e Colômbia, no entanto, depende da agenda dos três chefes de Estado.

Lula está de volta ao Brasil após visita ao Chile. Por lá, foram dois dias de agenda cheia e assinatura de acordos. Após reunião com o presidente Gabriel Boric, havia expectativa de algum pronunciamento sobre a situação da Venezuela.

O presidente, no entanto, não quis falar sobre o assunto. Chegou a prometer logo na chegada que falaria com a imprensa. Mas evitou. Deixou para resolver no Brasil.