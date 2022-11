Lula pode anunciar nesta semana 4 ministros; veja cotados

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou em Brasília na noite deste domingo (27) para cumprir uma agenda cheia de compromissos nesta semana. Segundo afirmou a interlocutores, pode começar a anunciar os primeiros nomes do futuro governo.

Quatro nomes devem ser anunciados e entre os cotados para assumir os ministérios estão:

Fazenda: Fernando Haddad (PT), ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação;

(PT), ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação; Desenvolvimento Social: Simone Tebet (MDB), senadora;

(MDB), senadora; Meio Ambiente: Marina Silva (Rede), ex-ministra do Meio Ambiente e deputada eleita;

(Rede), ex-ministra do Meio Ambiente e deputada eleita; Casa Civil: Rui Costa (PT), governador da Bahia.

De acordo com o jornalista Valdo Cruz, da GloboNews, apesar dos nomes cotados, há também a expectativa de que Lula anuncie nomes de outros ministros para mostrar que fará um governo de frente ampla.

No entanto, antes disso, Lula deve tratar das negociações em torno da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, que vai tirar o Bolsa Família de R$ 600 do teto de gastos.

Lula prometeu, durante a campanha, manter em R$ 600 o Auxílio Brasil (que deve voltar a se chamar Bolsa Família). O governo eleito argumenta ser necessário elevar as despesas com o programa no ano que vem, uma vez que o Orçamento enviado pelo governo Jair Bolsonaro garante R$ 405.

O governo eleito tem como estratégia, aprovar a proposta de emenda à Constituição conhecida como PEC do Bolsa Família e aumentar o teto dos gastos públicos para 19% do Produto Interno Bruto.

O entendimento é que é possível elevar as despesas uma vez que o governo Bolsonaro previu as despesas em 17,6% do PIB.

A expectativa de aliados é a de que a chegada de Lula à capital federal possa ajudar a reorganizar a articulação política e destravar as negociações para dar início à tramitação da PEC.

Com informações Yahoo