Lula obteve todos os votos válidos em 144 seções eleitorais; Bolsonaro foi unânime em apenas 3

Um levantamento feito pelo jornal O Globo com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral mostra que, em 147 seções eleitorais do país, Lula e Jair Bolsonaro conseguiram todos os votos válidos. O petista teve vitória absoluta em 144 dessas urnas, enquanto o atual presidente obteve todos os votos válidos em três.

Nos últimos dias, circulou em grupos de apoiadores de Bolsonaro uma planilha com links para os boletins de urna de seções eleitorais onde o presidente teve zero voto ou votação inexpressiva.

Vídeos que circularam no WhatsApp sugeriram fraude pelo fato de todos os eleitores que compareceram a uma seção no município de Confresa, no Mato Grosso, terem votado em Lula. No estado, apesar da vitória de Bolsonaro com 65,08% dos votos, áreas indígenas de Confresa e de outros quatro municípios deram 100% dos votos válidos para o petista. Segundo o TRE-MT, é comum que haja convergência de votos em regiões indígenas e quilombolas.

Caso oposto foi registrado no Pará. Num colégio da Ilha Viçosa, no município de Chaves, Bolsonaro conquistou todos os votos válidos. Apesar de ter dito ao Supremo que “acabou”, Bolsonaro não desistiu de contestar o resultado das urnas.

O Antagonista