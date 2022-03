Lula fica estável na liderança, e Bolsonaro tem oscilação positiva, diz nova pesquisa Ipespe

Uma nova pesquisa Ipespe divulgada nesta sexta-feira (11), sob encomenda da XP Investimentos, mostra que o ex-presidente Lula (PT) se mantém estável na liderança para voltar à Presidência da República, com 43% das intenções de voto. Leia a íntegra do levantamento.

O presidente Jair Bolsonaro (PL), no entanto, se aproxima do petista. Ele teve oscilação positiva de dois pontos percentuais, abaixo da margem de erro, de 3,2 pontos. No levantamento anterior do mesmo instituto, divulgado em 25 de fevereiro, Bolsonaro aparecia com 26%. Agora, ele tem 28%.

:: Lula vai anunciar candidatura em grande evento em São Paulo no dia 9 de abril ::

A diferença no segundo turno continua grande. Lula tem 53% das intenções de voto contra Bolsonaro, que soma 33%. A distância é de 20 pontos percentuais.

Metodologia

O levantamento, realizado entre os dias 7 e 9 de março, ouviu 1.000 pessoas por telefone por meio do sistema CATI IPESPE. A margem de erro é 3.2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança de 95,5%. A pesquisa está registrada nos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03573/2022.

Fonte Brasil de Fato