Lula está lúcido e orientado, sob cuidados semi-intensivos, diz boletim médico

O presidente Lula está lúcido e orientado, segundo boletim médico divulgado na manhã desta sexta-feira (13) pelo Hospital Sírio-Libanês. Ele alimentou-se normalmente e caminhou pelos corredores do hospital. O presidente segue internado, mas agora sob cuidados semi-intensivos.

Nas redes sociais, Lula publicou um vídeo no qual aparece caminhando ao lado do médico Marcos Stavale, neurologista que está acompanhando seu processo de recuperação após o acidente doméstico ocorrido em 19 de outubro.

“Em breve, pronto para voltar para casa e seguir trabalhando e cuidando de cada família brasileira”, diz a postagem. “Obrigado pelo carinho de vocês e por toda a dedicação da equipe médica. O amor que recebo me mantém sempre pronto para seguir!”

Na quinta-feira (12), os médicos já previam que haveria uma redução na monitorização dos parâmetros de saúde, que era feita, até então, de forma intensiva, como em uma UTI. Lula, no entanto, continuaria no mesmo quarto do hospital, segundo a equipe médica.

“O que define hoje o cuidado de UTI do presidente e também de qualquer outro paciente é a monitorização contínua, que, para o leigo, são aqueles dispositivos que a gente prega no peito e aparecem lá na televisãozinha os gráficos. Então, hoje, o presidente está sendo monitorizado. A partir do momento em que a gente tira essa monitorização contínua, significa que ele não está mais sob os cuidados de UTI. Mas, em relação ao espaço físico onde hoje o presidente está alojado, ele vai permanecer no mesmo espaço físico, apenas o que vão mudar serão os cuidados”, afirmou a infectologista Ana Helena Germoglio, em entrevista à imprensa na quinta.