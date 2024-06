Lula elogia Galípolo e diz ser ‘absurdo’ ter que presidir o país por 2 anos com chefe do BC indicado por Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (27) que o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, é um “menino de ouro” e reúne “toda as condições” para ser o próximo presidente da instituição.

Lula deu as declarações durante entrevista à Rádio Itatiaia, de Minas Gerais, estado em que cumpre agenda nesta quinta.

Apesar dos elogios a Galípolo, Lula disse que ainda não tem uma definição sobre quem indicará para a presidência do BC e que pretende conversar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e senadores antes de escolher o sucessor de Roberto Campos Neto.

“O Galípolo é um menino de ouro, se tem um menino de ouro é o Galípolo, competentíssimo, de uma honestidade ímpar, então, obviamente que ele tem todas as condições para ser presidente do BC, mas eu nunca conversei com ele [sobre isso]” afirmou Lula.

O mandato de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central termina no final deste ano. Caberá a Lula indicar o próximo presidente. O nome terá de ser aprovado pelo Senado Federal.

“Pretendo indicar um presidente do BC que seja digno, vou indicar na hora que eu tiver, vou conversar com o presidente do Senado. Não quero indicar uma pessoa pra ficar sendo alvo de tiroteio”, declarou Lula.

Críticas a Campo Neto

Na entrevista, Lula voltou a fazer críticas ao atual presidente do BC. Para o petista, Roberto Campos Neto – a quem Lula chama de “cidadão” – seguiu um “caminho equivocado”.

O petista também disse ser um “absurdo” ter que presidir o país por dois anos tendo um indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na presidência do Banco Central.

A lei que conferiu autonomia ao Banco Central estabeleceu que os presidentes da instituição terão mandatos de quatro anos e não coincidentes com os mandatos do presidente da República.

Por isso, os primeiros dois anos deste governo Lula tiveram o Banco Central presidido por um indicado por Jair Bolsonaro.