Lula e Haddad articulam encontro com MDB

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-ministro Fernando Haddad devem se reunir nesta segunda-feira (28) com lideranças do MDB em Brasília.

Na agenda, as negociações da PEC da Transição e da governabilidade no Senado.

A expectativa é de que ocorra um jantar ou uma reunião no CCBB. A informação foi confirmada à CNN pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL) e pelo deputado eleito Eunício Oliveira.

De acordo com ele, um dos assuntos deverá ser a PEC do Estouro.

Eu acho que há a possibilidade da PEC, mas tem alternativas. A PEC é uma decisão do governo eleito não do Congresso.disse.

O Senado é a Casa onde a PEC apresenta dificuldades para avançar, em especial pela resistência de parlamentares quanto aos sinais do governo eleito sobre a montagem do governo.

Renan disse ainda à CNN acreditar que a situação política do governo está bem encaminhada na casa, embora alguns ajustes precisem ser feitos.

“Lá no Senado estamos juntos em torno da reeleição do Rodrigo Pacheco e há perspectiva de montar um grande com União Brasil, MDB e até o PSD. E o PT estará convidado para o bloco”, disse.

Fonte: CNN Brasil

