Lula e bancos se reúnem sobre consignado; governo quer FGTS como garantia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne na tarde desta quarta-feira (29) com representantes dos cinco principais bancos do Brasil para tratar sobre o consignado. A CNN apurou que o governo federal deve apresentar às instituições financeiras a proposta de utilizar recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) como garantia em empréstimos consignados no setor privado.

Conforme antecipou a CNN, o projeto já está pronto e deve ser enviado ao Congresso Nacional no primeiro trimestre de 2025. Os deputados e senadores retornam do recesso parlamentar em 1° de fevereiro.

Participam da reunião o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Santander, o Itaú e o Bradesco. Os ministros Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda) e Luiz Marinho (Trabalho e Emprego) também estão confirmados no encontro.

Veja lista de participantes:

⁠Presidente Lula;

Ministro da Casa Civil, Rui Costa;

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad;

Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho;

Secretário-Executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, Chico Macena;

Presidenta do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros;

Presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira;

Presidente do Conselho Diretor da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Luiz Carlos Trabuco;

⁠Presidente-Executivo da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney;

CEO do Bradesco, Marcelo Noronha;

CEO do Itaú, Milton Maluhy Filho;

CEO do Santander Brasil, Mario Leão.

FGTS

A proposta de utilizar recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) como garantia em empréstimos consignados no setor privado será enviada ainda no começo deste ano. A informação já havia sido antecipada à CNN pelo secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto.

Segundo com o secretário, o envio depende de “definições políticas”, ainda em discussão.

Marcos Pinto disse que a utilização de recursos do FGTS como garantia em empréstimos consignados no setor privado já está sendo testada há cerca de um ano pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e pela Dataprev.

Atualmente, o consignado é utilizado principalmente por servidores públicos e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).