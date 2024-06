Lula diz que está feliz com ministro Juscelino Filho no governo: ‘Inocente até provar o contrário’

Por Kellen Barreto, Ana Flávia Castro, TV Globo e g1 — Brasília

21/06/2024 15h41 Atualizado há 34 segundos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira (21), em entrevista à Rádio Mirante News do Maranhão, que está feliz com o ministro Juscelino Filho no governo. Juscelino é ministro das Comunicações e foi indiciado pela Polícia Federal por suposto desvio de verba de emenda parlamentar (veja mais abaixo detalhes da investigação).

De acordo com Lula, o ministro tem o direito de buscar provar a inocência.

O presidente deu a declaração enquanto falava sobre a presença de ministros nordestinos no governo. Juscelino é do Maranhão.

“Eu tenho muito orgulho com as pessoas que convidei para trabalhar no governo. Tem preconceito muitas vezes. Lembro que, quando indiquei o [ex-ministro Edson] Lobão para o Ministério de Minas e Energia, as pessoas falavam. Pois o Lobão foi uma figura excepcional no meu governo, para discutir qualquer assunto. O mesmo acontece com os ministros hoje. Estou feliz com o [André] Fufuca [dos Esportes] e com o Juscelino e a [Sônia] Guajajara [dos Povos Indígenas]”, disse Lula à rádio.

Lula ao lado do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. — Foto: Reprodução/CanalGov

Em seguida, ele falou sobre a investigação de que Juscelino é alvo.

“Tem um problema de indiciamento com Juscelino. Tenho uma filosofia. Todo cidadão é inocente até provar o contrário. Se tem pedido de indiciamento, eu tenho que aguardar o processo. Eu falo para os ministro, eu chamo e falo: ‘A verdade absoluta, só você que sabe, ninguém sabe. Você e Deus. Se você fez, peça licença e vá embora. Se você não fez, brigue”, afirmou o presidente.

Conversa particular com o ministro

Juscelino Filho foi indiciado na semana passada. O ministro nega irregularidades.

Após sair o indiciamento, Lula disse que Juscelino tem direito a provar a inocência. E disse também que iria ter uma “conversa franca” com o ministro. Essa conversa ainda não ocorreu.

O União Brasil tem três ministros no governo. A gestão Lula abriu espaço para o partido na Esplanada esperando contra com votos favoráveis no Congresso. Em muitas votações importantes, o partido não tem sido favorável em peso ao Executivo. Mesmo assim, o governo mantém a estratégia de buscar atrair o partido.

O Palácio do Planalto articula com Rueda o destino de Juscelino no comando da pasta. Na reunião, prevista ainda para esta semana, o governo espera saber como está o apoio do partido à permanência do ministro na pasta.