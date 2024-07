Lula diz esperar que Venezuela retorne “rapidamente” ao Mercosul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que espera receber a Venezuela de volta ao Mercosul “rapidamente”. A fala aconteceu durante discurso ao lado do presidente da Bolívia, Luis Arce, nesta terça-feira (9).

“O bom funcionamento do Mercosul, que tem a satisfação de agora acolher a Bolívia como membro pleno, concorre para a prosperidade comum. Esperamos também poder receber logo e muito rapidamente de volta a Venezuela”, destacou.

O presidente brasileiro também abordou as eleições presidenciais venezuelanas, marcadas para 28 de julho.

“A normalização da vida politica venezuelana significa estabilidade para toda a América do Sul. Por isso, fazemos voto de que as eleições transcorram de forma tranquila e que o resultado seja reconhecido por todos”, ressaltou.

Políticos do país sul-americano denunciaram prisões de integrantes da oposição, além de medidas do governo em relação às eleições. Além disso, a principal líder opositora está barrada de concorrer.

Lula comentou ainda que a integração com a Bolívia é muito importante e destacou que convidou a Bolívia a participar da Cúpula do G20, que acontecerá em novembro, e se juntar à Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza, que será lançada pela Presidência brasileira.

Lula também citou os ataques aos Três Poderes do Brasil durante discurso, destacando que o país passou por um dos “momentos mais sombrios da sua história” em 2022, ano do bicentenário da independência, sendo tomado por uma “onda de extremismo que desembocou no 8 de janeiro”.

Em seguida, o petista abordou a tentativa fracassada de golpe na Bolívia em 26 de junho.