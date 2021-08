Lula cumpre agenda no Rio Grande do Norte nesta segunda (23) e terça-feira (24)

O ex-presidente Luís Inácio Lula da Sulva chega na tarde desta segunda-feira (23) à capital do Rio Grande do Norte. Em sua agenda, ainda hoje, jantará na casa do senador Jean Paul Prates (PT), juntamente com a governadora Fátima Bezerra(PT), o vice-governador Antenor Roberto (PC do B), a senadora Zenaide Maia (PROS) e o secretário de desenvolvimento econômico Jaime Calado.

Nesta terça-feira (24) está previsto um café-da-manhã com a governadora no Centro Administrativo.

Ás 11h Lula concederá uma entrevista coletiva e em seguida almoça com empresários. Às 15h está agendado um encontro com artistas e integrantes de movimentos sociais.

Também está previsto um encontro do ex-presidente com o deputado federal Rafael Motta (PSB), com o ex-senador Garibaldi Alves Filho (MDB) e com o deputado Walter Alves (MDB).