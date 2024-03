Lula cobra de equipe ministerial linguagem popular e acessível

Na primeira reunião ministerial do ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou de sua equipe de assessores uma comunicação direta e eficaz com o eleitorado petista.

Segundo relatos de auxiliares, a avaliação do petista foi a de que o governo federal perdeu a narrativa da comunicação com o eleitorado que votou no presidente. E que é preciso retomar o diálogo direto.

Em outras palavras, Lula pediu que a equipe ministerial seja mais política e menos técnica, adotando um discurso mais palpável e compreensível.

Lula pediu ainda que os integrantes da Esplanada dos Ministérios não foquem apenas em suas respectivas pastas. E que, em viagens pelo país, ressaltem avanços do governo federal como um todo.

O presidente também ressaltou que não adianta abrir diálogo com setores resistentes ao governo petista, como evangélicos e militares, sem apresentar resultados gerais, como na área da economia.

Para o petista, a conquista desses segmentos virá com a maior oferta de emprego e queda dos índices de inflação.

O encontro ministerial durou mais de cinco horas. Na reunião, Lula cobrou resultados positivos e melhora na comunicação governamental.