Lula busca alternativas para lidar com crise na Petrobras

Aliados próximos ao ex-presidente Lula observam com preocupação seu visível desconforto diante dos vazamentos à imprensa relacionados à crise na Petrobras. O cancelamento repentino de uma reunião agendada para o último domingo 7, após os detalhes do encontro virem a público, demonstrou a crescente irritação de Lula, que já vinha se manifestando desde a semana anterior.

Uma reunião está marcada para as 18h desta segunda-feira 7, quando Lula se encontrará com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Fontes próximas ao ex-presidente afirmam que ele pretende ouvir as considerações de Haddad antes de definir os próximos passos a serem tomados diante da crise na estatal.

O papel de Haddad nos bastidores tem sido crucial, especialmente no apoio ao presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, que enfrentou divergências com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Apesar disso, não há previsão de uma nova conversa entre Lula e Silveira no momento, uma vez que este último estava inicialmente convidado para o encontro cancelado no domingo.

Outro ponto de interesse é a reunião agendada para hoje entre Lula, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Embora não esteja diretamente ligada à crise na Petrobras, essa reunião surge em meio a um contexto político delicado e prepara o terreno para o anúncio de medidas visando a melhoria das relações com movimentos de terra.

Crise

A recente escalada da crise na Petrobras foi desencadeada por uma série de vazamentos à mídia que expuseram as tensões entre Jean Paul Prates e Alexandre Silveira, que foram agravadas após uma entrevista de Silveira à Folha de S. Paulo, onde ele evidenciou os atritos com Prates.

Ademais, surgiram informações de que Prates planejava solicitar uma reunião para pedir respaldo ao presidente, o que foi interpretado por alguns como uma tentativa de “convocar” Lula.

Enquanto isso, rumores sobre a possível substituição de Prates circulam nos bastidores, incluindo o nome do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. No entanto, aliados próximos a Lula ponderam sobre a conveniência de uma decisão rápida e enfatizam a importância de evitar atropelos no desenrolar da crise