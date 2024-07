Lula afirma que país foi governado por pessoas com “pouca massa encefálica”

Em evento realizado nesta quinta-feira 4, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez críticas contra as gestões anteriores do governo federal pela falta de investimentos no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Sem mencionar nominalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Lula classificou a administração como “irresponsável” na condução da pandemia de Covid-19.

Durante seu discurso em Salto, cidade localizada a 99 km de São Paulo, Lula destacou o envelhecimento da frota do Samu, comparando a situação a uma planta que foi cultivada para dar frutos. Ele anunciou a entrega de 280 ambulâncias para prefeituras e um programa para limitar a idade máxima das ambulâncias em operação no país a cinco anos.

“Aqui no Brasil, durante muito tempo, tivemos um país governado por gente que tinha pouca massa encefálica na cabeça”, criticou Lula, referindo-se à falta de renovação da frota do Samu em gestões anteriores.

O ex-presidente também aproveitou para alfinetar indiretamente Bolsonaro, atribuindo à irresponsabilidade do governo atual parte das dificuldades enfrentadas durante a pandemia de Covid-19. “A Covid veio num momento em que a gente tinha um governo irresponsável, que brincou com a saúde do brasileiro”, afirmou Lula, destacando que o Sistema Único de Saúde (SUS) foi crucial para salvar vidas.

Lula mencionou a aliança com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) como uma resposta ao período de “desgoverno” e “irresponsabilidade”. “Esse país passou por um momento de desgoverno, de irresponsabilidade. Por isso que fui procurar o Geraldo, porque apesar de ser adversário, era um homem de caráter, um homem de respeito”, concluiu o presidente.