Luan Santana, Bell Marques, Leo Santana, Xand, Nattan e Wesley: confira a programação completa do São João de Assú 2024

A Prefeitura do Assú lançou, nesta segunda-feira (18), a programação oficial do São João 2024. Os festejos acontecerão entre os dias 14 e 24 de junho, na praça São João Batista, e vão movimentar todo o estado em torno do São João Mais Antigo do Mundo nos seus 298 anos de história.

Uma história de fé, Alegria e Tradição será o tema das celebrações ao santo padroeiro da cidade, São João Batista. Entre os diversos pólos e celebrações culturais e religiosas, Assú também receberá a apresentação do Auto de São João Batista, espetáculo teatral que narra a história do padroeiro da cidade com apresentações gratuitas nos dias 6,7 e 8 de junho.

“Nossos corações se enchem de alegria ao ver a cidade do Assú prestes a viver o maior São João da nossa história. As famílias assuenses amam e vivem esse momento, pois são nossas raízes e nossa cultura representada pela festa da fé e celebração a São João Batista. Vamos movimentar Assú mais uma vez com esses preceitos, trazendo também desenvolvimento econômico, turismo e movimentação financeira”, destacou o prefeito Gustavo Soares.

Os shows culturais para a festa reunirão bandas nacionais e 25 bandas locais no palco principal. Estão confirmados Xand Avião e Taty Girl para abertura no dia 14; além de Luan Santana, Zé Vaqueiro, Toca do Vale, Léo Santana (rebuliço), Wesley Safadão, Nattan, Bell Marques, Zé Cantor, Leonardo, e muito mais. Destaque também para o show religioso do Padre Fábio de Melo e uma novidade: este ano, a Prefeitura também trará o show de humor de Mução.

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA

14 de junho

Xand Avião

Taty Girl

15 de junho

Zé Vaqueiro

Jorge de Altinho

Circuito Musical

16 de junho

(Rebuliço)

Léo Santana

16 de junho

Nuzio Medeiros

Thullio Milionário

Toca do Vale

17 de junho

Show Humorístico – Mução

18 de junho

Calcinha Preta

Wesley Safadão

Nattan

19 de junho

Bell Marques

Matheus e Kauan

Luan Estilizado

20 de junho

Luan Santana

Felipe Amorim

Raí Saia Rodada

21 de junho

Samyra Show

Bonde do Brasil

22 de junho

Zé Cantor

Arnaldinho

23 de junho

Amanda e Ruama

Raynel Guedes

24 de junho

Padre Fábio de Melo

Leonardo

Márcia Felipe