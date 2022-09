Loterias CAIXA completam 60 anos com inúmeras contribuições para o desenvolvimento do País

Quanto vale um sonho? Dificilmente consegue-se calcular exatamente esse valor, já que envolve expectativa e idealização. Mas quando se trata de apostar em um sonho, essa conta pode começar a partir de quatro reais e cinquenta centavos, preço da aposta mínima da Mega-Sena.

Nesta quinta-feira, 15 de setembro, as Loterias CAIXA completam 60 anos. Para a presidente da CAIXA, Daniella Marques, as Loterias CAIXA levam adiante a tradição de realizar os sonhos dos brasileiros e contribuem diretamente para o desenvolvimento do país.

“As loterias fazem parte da história da CAIXA, da história dos brasileiros, e é um depositário de sonhos que se transformam todos os dias em realidade. Desejo muitos anos de vida às Loterias da CAIXA.”

Realizar o sonho dos apostadores, no entanto, não é a atividade fim das apostas das Loterias CAIXA. Em 1962, a União tornou a CAIXA responsável por gerir, explorar e comercializar os jogos lotéricos. Desde então, cabe ao banco repassar ao Governo Federal parte da arrecadação com as apostas para os beneficiários legais.

As Loterias CAIXA destinam quase metade do total arrecadado com os jogos, incluindo o percentual destinado a título de Imposto de Renda, em áreas prioritárias: saúde, educação, segurança, esportes, entre outras – os repasses sociais. Setores essenciais ao desenvolvimento do país, na visão do vice-presidente Agente Operador da CAIXA, Edilson Carrogi.

“Quando a gente repassa valores bilionários para as áreas sociais do Governo Federal, a gente ajuda no desenvolvimento do país, o que é muito importante por conta da inclusão e do exercício da cidadania. Então, as loterias ajudam na formação de cidadãos e, claro, a tornar milhões de brasileiros milionários.”

Desde o sorteio nº 1 da Loteria Federal de bilhetes, que ocorreu em 15 de setembro de 1962, na cidade do Rio de Janeiro, as Loterias CAIXA mudaram e implementaram melhorias na segurança e na transparência dos processos, refletindo seu continuado investimento em inovação, novos produtos, serviços e tecnologia.

O compromisso com a prática do Jogo Responsável e com a Segurança da Informação também foi reconhecido nesses anos de atividade, o que rendeu à CAIXA certificações da Associação Mundial de Loterias, que reúne loterias de 80 países de cinco continentes.

Um dos últimos lançamentos, em maio de 2022, a +Milionária, marcou o início das comemorações dos 60 anos das Loterias CAIXA. Essa é a décima primeira modalidade. Além da +Milionária, fazem parte das loterias: Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Dupla Sena, Lotomania, Timemania, Loteca, Dia de Sorte, Super Sete e a tradicional Loteria Federal.

Fonte: Brasil 61