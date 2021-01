Lote da vacina de Oxford deve chegar ao RN neste domingo

O primeiro lote da vacina de Oxford pode ser enviado ao Rio Grande do Norte na noite deste domingo. Isso porque o avião que transportava os dois milhões de doses da vacina da AstraZeneca e da Universidade de Oxford produzidas no Instituto Serum, na Índia, chegou a São Paulo na tarde dessa sexta-feira 22, após o governo indiano autorizar as exportações comerciais do imunizante. O RN receberá cerca de 31 mil doses da vacina de Oxford/AstraZeneca.

Procurada pela reportagem do Agora RN, a Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) confirmou que o recebimento das doses está previsto para domingo. “Ainda não sabemos sobre quantidades que chegarão, mas assim que o Ministério da Saúde nos repassar, encaminharemos. Após a chegada das doses, em até 72h pretendemos iniciar a aplicação”, informou a pasta através da assessoria de comunicação.

A distribuição das vacinas aos estados pelo Ministério deve acontecer ao longo deste fim de semana, após as caixas passarem por um processo de rotulagem. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que será a responsável pelo procedimento, o processo deve durar de três a quatro horas.

O carregamento foi recepcionado por três ministros em São Paulo: Eduardo Pazuello, da Saúde; Ernesto Araújo, das Relações Exteriores; e Fábio Faria, das Comunicações. Eles estavam acompanhados do embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy.

Agora RN