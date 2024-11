Lorena vence e OAB Mossoró terá segunda mulher presidente

Em uma disputa marcada pela participação expressiva da advocacia da região, a Chapa 99 que tem como presidente a advogada Lorena Gualberto e o vice-presidente, o advogado Américo Bento foi eleita para liderar a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Mossoró no triênio 2025-2028.

Com 1.199 votantes , a chapa 99 teve 559, seguida da chapa 95, encabeçada por Denys Tavares que obteve 408 , e em terceiro lugar a chapa 91, que tinha o advogado Darwin Sales como candidato a presidente, com 195 votos.

A chapa teve uma campanha baseada na valorização da classe, transparência e fortalecimento da advocacia, a chapa conquistou a confiança dos profissionais e garantiu a vitória neste pleito.

A nova diretoria assume com o compromisso de implementar projetos que priorizem a capacitação, o bem-estar e o apoio aos advogados e advogadas da região. Entre as propostas apresentadas pela Chapa 99 estão a ampliação dos cursos e eventos de formação jurídica, maior representatividade da subseção nos debates estaduais e nacionais, e o fortalecimento da relação com a sociedade mossoroense.

“Essa vitória não é apenas da Chapa 99, mas de todos os advogados e advogadas que acreditam na construção de uma OAB mais forte e atuante. Nosso compromisso é honrar essa confiança e trabalhar incansavelmente por uma advocacia valorizada e respeitada”, destacou Lorena Gualberto.

A chapa vendedora é formada por:

Presidente: Lorena Gualberto

Vice-Presidente: Américo Bento

Secretário-Geral: Jobed Moura

Secretária Adjunta: Helena Belmont

Tesoureira: Gabriela Rebouças e mais 18 conselheiros entres titulares e suplentes.

A posse da nova diretoria está prevista parra 2025, momento em que os eleitos iniciarão oficialmente a jornada de transformação proposta durante a campanha.