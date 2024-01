Lojas do Partage oferecem liquidação com descontos de até 60%

A chegada do novo ano abre espaço para que janeiro seja de oportunidades para quem espera pelas liquidações. Nesse mês, as lojas renovam os seus estoques, o que significa que os clientes terão a chance de encontrar produtos de qualidade com variedade e preços bem mais baixos.

As lojas do Partage Shopping Mossoró darão início às liquidações com descontos atrativos de até 60%, no período de 05 a 07 de janeiro, com variedade de produtos, desde roupas e acessórios até eletrônicos e artigos para o lar.

Segundo a coordenadora de marketing, Clara Maria, os clientes terão além dos descontos, uma experiência de compras agradável, com a possibilidade de encontrar muitos produtos em um único lugar.

“O Partage Mossoró por ser o maior centro comercial da região, concentra as melhores e maiores marcas com ofertas especiais no período. Basta buscar as lojas que estarão sinalizadas com suas promoções e descontos”, ressalta Clara Maria.

Para saber mais sobre produtos e as liquidações das lojas, acesse também o site e as redes sociais do Partage Mossoró, especialmente o instagram @partagemossoro.