Livro “Ela nasceu lilás” é lançado em Mossoró

Foto: Dai Dantas

Como nasceu a ideia de escrever “Ela Nasceu Lilás”?

Antes de responder a esta pergunta preciso dizer que a ideia deste livro nasceu entre os anos 1992 e 1996, na cidade de Fortaleza onde nasci. Precisei dar uma pausa nos rascunhos deste mesmo livro por um longo período. Em 2016, voltei a residir na periferia de Fortaleza, me deslocando para trabalhar aqui em Mossoró a cada semana. Dentro de tal contexto e entre idas e vindas semanais, remexi meus registros, em forma de (re)documentação para ficcionalizar as narrativas que tratam, a partir do olhar da periferia, da violência contra a mulher no ambiente doméstico; da violência de gênero, das infâncias interrompidas; dos impactos da violência contra a mulher para a sociedade.

Qual o objetivo de seu livro?

A lei Maria da Penha completou a maioridade. O Instituto Maria da Penha completou quinze anos de existência. A partir da Lei, tivemos alguns avanços. Mas a questão da independência feminina das vítimas de violência doméstica nas periferias, tanto no campo emocional quanto no financeiro, é questão da dignidade feminina que ainda não alcançamos. O objetivo de todo livro é ser lido. Após o feito da leitura o escrito deseja alcançar reverberações sociais que possam redundar em algum impacto positivo nessa pauta.

Quais os assuntos abordados no livro?

Bom, a partir do título “Ela nasceu Lilás & Outras Mulheres” já se pode inferir uma série de proposições imaginativas acerca de um livro cuja cor lilás segue como espectro simbólico, visível e palpável no livro. Respondo perguntando: quem nasce lilás e por qual motivo? Isso deve gerar reflexão. Quem são as outras mulheres que complementam o título? As outras mulheres são narrativas cujos temas são abordados em forma de contos. Os temas dessa literatura não são novos, infelizmente, os números sobre a violência contra a mulher em ambiente doméstico no período pandêmico deram um salto. Esses temas já deveriam ter sido superados pela sociedade. Mas não foram. Então eles estão postos ao longo das dezesseis narrativas, cada conto com uma narradora diferente ficcionalizada para a situação.

Pode dar algum spoiler?

Olha, eu não gosto de dar muito Spoiler, mas vou desenvolver o motivo. Algumas vezes a gente escreve de determinado ponto de partida com determinada visão particularíssima, através de um trabalho de muita observação mesclado ao imaginativo ficcional. Então, quando a gente recebe retornos do que escrevemos, algumas coisas se confirmam e outras não na proposta do projeto literário que orienta o livro. E tudo bem, pois as leituras são livres e cada uma delas possui muito valor. Por exemplo, existe uma narradora-feto (já é um Spoiler). Mas esse Spoiler não é meu. Eu não havia pensado nisso, nessa possível herança machadiana – até a live com o escritor Gildemar Pontes (https://www.youtube.com/watch?v=v0aUzulz0us) após sua leitura e apreciação do livro. Então essa recepção de leitura eu não esperava. Foi uma grata surpresa. E como essa, outros retornos de leitura estão chegando a partir de vários pontos de vista. Então o meu Spoiler é deixar o leitor e leitora livre e assim compreender o poder do não dito nestas narrativas.

Que público o livro quer atingir?

Como se tratam de contos educativos e em sendo o livro sobre violência doméstica; violência de gênero; sobrevivências femininas; sobrevivência infantil na periferia – dentre outras urgências sociais. Dessa forma, eu penso que toda a sociedade seja público-alvo de “Ela Nasceu Lilás & Outras Mulheres”.

O livro tem agenda de lançamento?

Sim, a Podes Editora inicia a pré-venda a partir de 05 de agosto de 2024. O lançamento em Mossoró-RN será dia 18 de agosto, no Espaço Mon Petit Café & Livraria, às 15h. Convido todas as pessoas a acompanharem pela página @ela.nasceu.lilas as atualizações sobre o lançamento em Mossoró e em outras cidades. No dia 29 de agosto de 2024, no FliGostoso. No dia 08 de setembro de 2024 na livraria Travessa, em São Paulo.