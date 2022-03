Livro “Caos” traz uma visão apocalíptica dos dia atuais

A história contada no livro “Caos”, de autoria de Inês Felski, tem sua história iniciada em um velório e logo dá indícios de que a humanidade não está sozinha, a teoria conspiracionista traz vários eventos sobrenaturais e descreve uma realidade na iminência da acontecimentos catastróficos.

Contudo, mesmo chamando a atenção para o fim de uma era humana, o livro milita em desfavor das grandes fortunas acumuladas pelos líderes religiosos de caráter neopentecostais.

Sobre esse assunto, o livro transcende a fantasia e descreve a realidade dos fiéis na sociedade brasileira. Uma forma de combate á exploração da fé feita no livro, é desempenhada por uma personagem, ao apresentar na câmara dos deputados um projeto de lei impedindo que igrejas atuem em caráter empresarial.

A história é uma divisora de opiniões e causa impacto devido aos fortes posicionamentos encontrados em seu interior, com isso pretende causar debates e reflexão à vida contemporânea, incluindo ponderações sobre o luto, o consumismo e principalmente sobre Deus.

Mesmo não sendo um livro religioso, e sim um livro ficcional, a autora Inês Felski almeja por uma discussão sobre o papel da vida humana e a vida após a morte, sempre questionando se o modelo atual de aliar o dinheiro à ocorrência de milagres, seria o melhor modelo para o culto na busca por Deus.

Segundo a autora, o direito de crença como direito fundamental, resguardado pela Constituição Federal, não pode servir de teto para proteger a prática desregulada de atividades comerciais e mercantilistas no meio religioso. O livro em sua versão impressa e ebook está à venda na plataforma Amazon e seu link pode ser facilmente encontrado na bio do perfil do Instagram da autora