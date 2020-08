LITURGIA DIÁRIA – Sábado da 18ª Semana Do Tempo Comum

O justo viverá por sua fé.

Leitura da Profecia de Habacuc 1,12-2,4

12Acaso não existes desde o princípio, Senhor,

meu Deus, meu Santo,

que não haverás de morrer?

Senhor, puseste essa gente como instrumento de tua justiça;

criaste-a, ó meu rochedo, para exercer punição.

13Teus olhos são puros para não veres o mal;

não podes aceitar a visão da iniqÜidade.

Por que, então, olhando para os malvados,

e vendo-os devorar o justo, ficas calado?

14Tratas os homens como os peixes do mar,

como os répteis, que não têm dono.

15O pescador pega tudo com o anzol,

puxa os peixes com a rede varredoura

e recolhe-os na outra rede;

com isso, alegra-se e faz a festa.

16Faz imolação por causa da sua malha,

oferece incenso por causa da sua rede,

porque com elas cresceu a captura de peixes

e sua comida aumentou.

17Será por isso que ele sempre desembainhará a espada,

para matar os povos, sem dó nem piedade?

2,1Vou ocupar meu posto de guarda

e estarei de atalaia,

atento ao que me será dito

e ao que será respondido à minha denúncia.

2Respondeu-me o Senhor, dizendo:

‘Escreve esta visão,

estende seus dizeres sobre tábuas,

para que possa ser lida com facilidade.

3A visão refere-se a um prazo definido,

mas tende para um desfecho, e não falhará;

se demorar, espera,

pois ela virá com certeza, e não tardará.

4Quem não é correto, vai morrer,

mas o justo viverá por sua fé’.

Palavra do Senhor.