LIRAa 2024 revela alta infestação do Aedes aegypti em Mossoró

Mossoró possui um índice alarmante de 5% no Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) deste ano, conforme o primeiro levantamento realizado pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) do município. Os números revelam classificando o município como de alto risco para a proliferação do mosquito transmissor da dengue.

De acordo com especialistas do CCZ, a incidência de chuvas na região tem contribuído para o acúmulo de água parada, aumentando assim o risco de focos do mosquito. Essa situação evidencia um dos fatores que levaram ao aumento nos índices de infestação.

Realizado entre os dias 11 e 15 de março, o levantamento anual direciona as estratégias das equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para a prevenção e combate às arboviroses na região. Segundo Sandro Elias, diretor do CCZ, os dados orientam ações específicas em bairros com índices mais elevados.

Dentre as medidas preventivas e de combate ao Aedes aegypti destacam-se palestras educativas em instituições de ensino e visitas domiciliares.

Elias reforça a importância da colaboração da população, enfatizando a necessidade de manter recipientes cobertos e realizar a limpeza periódica dos mesmos, contribuindo assim para interromper o ciclo de vida do mosquito.

Os resultados do LIRAa alertam para a urgência de ações coordenadas entre poder público e comunidade no combate ao Aedes aegypti e na prevenção de epidemias de dengue na região.

O que é o LIRAa

O Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) constitui um método simplificado que proporciona uma rápida obtenção de indicadores entomológicos, permitindo uma compreensão abrangente da distribuição do vetor Aedes aegypti.

Os resultados obtidos permitem aos gestores a avaliação das atividades já desenvolvidas e o redirecionamento das ações de controle do vetor, além de indicarem os depósitos mais utilizados pelo vetor para postura dos ovos.