Linhas de ônibus acompanharam o retorno das aulas presenciais

Nessa segunda-feira, 14, com o retorno das atividades presenciais nas Instituições de Ensino Superior (IESs), a linha universitária voltou a operar na cidade, garantindo o deslocamento dos estudantes às universidades. Com o itinerário, Mossoró passa a contar 12 linhas de ônibus, beneficiando mais de 30 regiões e localidades.

De acordo com a página da empresa Cidade do Sol no Instagram, o itinerário que beneficia as universidades dá acesso aos bairros, de forma que, para acessar as os itinerários, os usuários seguirão nas linhas que operam nos bairros até o ponto instalado em frente a empresa AeC. Lá, farão integração com a Universidades, seguindo até o Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Norte (IFRN), Ufersa e Uern.

A integração tarifária permite que o passageiro utilize duas linhas pagando apenas uma tarifa. Para isso, deve efetuar o pagamento com o Cartão Passe Fácil, carteira de estudante ou vale-transporte. O benefício não é válido para pagamentos em dinheiro. Além disso, é necessário acessar o segundo ônibus no período de até uma hora após ingressar no primeiro veículo.

Com a volta da Universidades, a linha Abolição também passa por adequação. Ela foi desmembrada em duas linhas, como funcionava antes da pandemia: Abolição/Santa Delmira e Abolição V/Santa Júlia. Com as atualizações, o transporte coletivo mossoroense passa a operar com um total de 12 linhas. Os horários de todas as operações podem ser conferidos nas redes sociais da Cidade do Sol (Instagram e Facebook), além do aplicativo Cittamobi.

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM), a ampliação da rota atende aos universitários que antes tinham que andar quase 2 km para chegar à sala de aula. O município também garante a integração e meia passagem aos estudantes por meio da aquisição da carteirinha.

O quadro de horários dos ônibus pode ser consultado por meio das redes sociais da empresa Cidade do Sol, concessionária responsável pelo transporte público municipal.