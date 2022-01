Linha do Sumaré começou a operar nesta quinta-feira

Seguindo o cronograma de ampliação do sistema de transporte público do município, nesta quinta-feira, 20, a linha do Sumaré começou a operar na cidade. O itinerário possui 21km de extensão e atende às principais vias do bairro. Além de contemplar as regiões do Alto de São Manoel, Pereiros e Centro.

Com o reforço da linha do Sumaré, o município passa a contar com 6 linhas de ônibus em operação. Atualmente, a cidade conta com as linhas Vingt Rosado/Conjunto Novo; Nova Vida; Abolição; Planalto/Liberdade; Aeroporto/Macarrão; Sumaré.

Seguindo o cronograma do Plano de Ampliação do Transporte Público, montado pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM), em fevereiro haverá a adição de 6 novos itinerários, totalizando 12 linhas para reforçar o sistema de transporte da cidade. São eles: Abolição/Santa Júlia; Universidades; Alameda/Bom Jesus; Boa Vista/Belo Horizonte; Nova Mossoró; Shopping/Rodoviária.

Para saber o horário, previsão das linhas e acompanhar em tempo real a movimentação dos veículos, basta acessar o aplicativo Cittamob. O sistema indica com precisão o horário em que o ônibus vai passar nos terminais ou na rua. O aplicativo é gratuito e fácil de utilizar.

“Seguindo o cronograma de ampliação, em novembro iniciamos a linha do Planalto, em dezembro a linha do Aeroporto, e agora estamos lançando a linha do Sumaré. É importante destacar a importância do transporte público, pois é um serviço que tem um grande papel social. Lembro ainda que recebemos em 2021 apenas 3 linhas funcionando no município, hoje temos 6 linhas. Isso mostra o respeito e o trabalho pela cidade”, comentou Cledinilson Morais, secretário de Segurança.

“Infelizmente, a crise sanitária devastou a operação por ônibus em Mossoró. Perdemos 90% da demanda de passageiros no pico da pandemia, e a recuperação está sendo muito tímida. Mas, com a medida da gestão Alysson Bezerra, com as linhas retornando de forma gradual e responsável, aos poucos vamos consolidando a operação novamente. Essa é a nossa esperança para minimizar o desequilíbrio econômico e financeiro”, lembrou Waldemar Araújo, diretor da empresa Cidade do Sol.