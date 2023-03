Limpeza urbana segue nesta sexta com escolta da Guarda Municipal; Confira bairros

SECOM/PMM

A Prefeitura de Mossoró dá continuidade à limpeza urbana de maneira alternada. Os carros coletores trabalham com escolta da Guarda Civil Municipal para garantia da integridade dos veículos e proteção dos colaboradores do município. Nesta sexta-feira (17), a coleta contemplará os bairros Sumaré, Planalto Treze de Maio e Ulrich Graff, além da região Central e principais avenidas da cidade.

“Estamos efetivamente dando continuidade aos serviços de limpeza urbana com a ajuda da Guarda Civil Municipal. Pedimos a colaboração da população que acompanhe os informes da Prefeitura, observando o dia em que a coleta passará no seu bairro. É um momento em que pedimos a colaboração de todos”, frisou João Marcelo, diretor de Serviços Urbanos.

A Prefeitura montou uma força-tarefa para garantir a continuidade da limpeza urbana em Mossoró. Com organização e atenção, efetivou um cronograma de serviços para alcançar todas as regiões da cidade, de forma gradual, garantindo a coleta do lixo domiciliar.

Sexta-feira (17)

Sumaré;

Planalto Treze de Maio;

Ulrich Graff;

Centro;

Principais avenidas da cidade.