Liga Mossoroense lança Capacitação em odontologia oncológica

A Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC) lança neste mês de março seu primeiro Curso de Capacitação em Oncologia. A partir do dia 21 de março acadêmicos do último ano de odontologia e profissionais dentistas poderão se inscrever na Primeira Capacitação de Assistência Odontológica a Pacientes Oncológicos que a Liga Mossoroense irá ofertar.

“Essa Capacitação foi pensada com o objetivo de ajudar e qualificar dentistas para atender com segurança e tranquilidade pacientes oncológicos”, explica Karisa Lorena Lima, Cirurgiã Dentista da LMECC e Coordenadora do Curso.

O conteúdo teórico presencial terá uma carga horária de 12 horas e a mentoria prática presencial a carga horária de 24 horas. Será realizada uma Capacitação com Corpo Docente qualificado em Odontologia Hospitalar e integração com a Equipe Multidisciplinar da LMECC. O curso vai abordar a prática hospitalar com estágio supervisionado em consultório, ambulatório, pronto socorro, internamento, salas de quimioterapia e Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“Nosso grande diferencial é o aluno poder vivenciar na prática o atendimento odontológico em um hospital de referência no atendimento com uma demanda de 3.700 atendimentos mensais”, destaca a Coordenadora.

As inscrições poderão ser feitas a partir de 21 de março e irão até o dia 22 de abril. Para se inscrever basta acessar o LINK, que também está disponível no site da LMECC. Para obter mais informações ou ter feedback sobre a inscrição o participante deve entrar em contato pelo e-mail da Comissão Organizadora, que é o [email protected] Outras dúvidas também poderão ser esclarecidas pelo telefone (84) 3323-7700 (Ramal 11).

O Curso será ministrado pela Cirurgiã Dentista, Karisa Lorena Lima, que é especialista em Estomatologia, especialista em Pacientes com Necessidades Especiais, habilitada em Laserterapia, habilitada em Odontologia Hospitalar, pós graduada em Prótese Dentária, com atuação diária em Unidade Hospitalar em consultório, pronto socorro, internamento e Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC) é a maior referência em atendimento oncológico de Mossoró e da Mesorregião do Oeste Potiguar, abrangendo seu atendimento para cerca de 64 municípios, que possui aproximadamente um milhão de habitantes. As duas Unidades Hospitalares contam com um fluxo médio de 500 pacientes/dia.