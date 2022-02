Liga Mossoroense anuncia paralisação das atividades a partir desta quarta-feira

Na manhã desta quarta-feira, 16, a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC) comunicou que suspenderá parte de suas atividades a partir de hoje, devido a falta de repasse de recursos no valor total de quase R$ 15 milhões por parte do Governo do Estado e da Prefeitura de Mossoró.

Por parte do Governo, o montante total é de R$ 1.888.486,32, referente à Produção Plus dos meses de outubro a dezembro de 2021, bem como do plus dos anos de 2018 a 2021, totalizando a quantia de R$ 11.361.087,60. A Liga Mossoroense informou ainda que a Prefeitura de Mossoró não repassou o valor de da produção dos meses de novembro e dezembro do ano de 2021, no valor de R$ 1.454.133,20.

“A LMECC é uma instituição filantrópica que depende exclusivamente dos referidos repasses para honrar seus compromissos, e em decorrência dos citados atrasos a Liga não está conseguindo efetuar pagamento de alguns fornecedores, bem como prestadores de serviços, afetando diretamente seu funcionamento”, informa a instituição.

A Liga Mossoroense também aponta tratamento desigual por parte do Governo do Estado entre a Liga Contra o Câncer do RN e a instituição mossoroense. “Deve-se ainda tornar público, o fato de que o Governo do Estado do RN paga o valor de 150% do plus nas cirurgias oncológicas para a Liga Contra o Câncer do RN, sendo que para a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer efetua o pagamento do plus de apenas 60% nas mesmas cirurgias”, informa.

No comunicado, a Liga Mossoroense informa que espera dos poderes Executivos a demonstração da intenção m solucionar de forma efetiva esta situação, para que os inúmeros pacientes atendidos pelo serviço não tenham seu tratamento comprometido ou mesmo paralisado.

A instituição é referência no tratamento oncológico em Mossoró e região, atendendo cerca de 64 municípios, compreendendo as II, IV e VI regiões das Unidades Regionais de Saúde Pública (URSAP), com um fluxo de aproximadamente 500 pacientes/dia em suas Duas Unidades Hospitalares.