Liga Mossoroense adquire novo tomógrafo computadorizado

A Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC) inicia 2022 com uma excelente aquisição, que beneficiará seus pacientes e o público externo de Mossoró e região. A instituição adquiriu um novo Tomógrafo Computadorizado para seu Setor de Diagnóstico Por Imagem. Trata-se de um equipamento da marca Siemens, utilizado nos grandes Centros Médicos do país.

Airton Soares, Supervisor da Siemens no Norte/Nordeste, visitou a estrutura da LMECC por várias vezes para dar suporte e acompanhar a instalação do novo equipamento. “Trata-se do que temos de mais moderno de uma família de equipamentos. Esse tomógrafo possui alta capacidade, sendo bastante veloz na realização de exames”, ressaltou.

Para se enquadrar nos padrões do projeto de implantação, a Liga Mossoroense precisou cumprir vários requisitos internacionais definidos pela empresa. “Por ser um equipamento de última geração, a estrutura tem que se enquadrar em padrões internacionais de qualidade. Portanto, podemos dizer que a nova estrutura do tomógrafo segue os padrões internacionais da Siemens”, frisa Wamberto Barbosa, Administrador Hospitalar da LMECC.

De acordo com a Direção da LMEEC, o novo tomógrafo computadorizado irá proporcionar uma melhor resolução no diagnóstico dos pacientes com câncer, sendo atualmente o que se tem de mais moderno no mercado. Mais de 95% dos pacientes da LMECC são atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas o Setor de Diagnóstico por Imagem da Instituição também está disponível para exames por meio de convênios e particulares.

“Pacientes do serviço, estadiamento e urgência, devem se dirigir diretamente a recepção do setor de Diagnóstico por Imagem portando requisição médica e cópia dos documentos: identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência no nome do paciente. Enquanto os internos, serão atendidos por meio de solicitação da enfermeira de plantão. Já para particulares os agendamentos podem ser feitos pelos números (84) 3323-7700 ramal 35 ou whatsapp (84) 9.8744-0308”, explica Marilya Serafim, Coordenadora do Setor de Diagnóstico por Imagem da LMECC.

A Liga Mossoroense atende o público de toda região Oeste Potiguar, compreendendo quase 1 milhão de habitantes

“Com a rapidez com que as máquinas e equipamentos evoluem e otimizam os resultados dos exames, é de extrema importância a atualização dos nossos equipamentos para que os pacientes sejam tratados com mais eficácia e uma maior possibilidade de êxito em seus tratamentos”, ressalta Paulo Henrique Monte, Presidente da LMECC.

Referência no tratamento oncológico, principalmente via Sistema Único de Saúde (SUS), a LMECC possui duas Unidades Hospitalares que realizam consultas, cirurgias oncológicas e gerais, bem como atendimento especializado em radioterapia e quimioterapia. Contando ainda, com uma equipe multidisciplinar que acompanha os pacientes antes, durante e após o tratamento oncológico.

“Esse equipamento transforma a Liga Mossoroense em uma nova referência em exames de Diagnóstico por Imagem. Hoje a Liga conta com equipamentos de tomografia de última geração, mamografia, ultrassonografia e dois aceleradores lineares. Então, hoje a Liga tem grande importância em Mossoró e municípios vizinhos, quando se fala em Diagnóstico por Imagem. Isso permite que sejam realizados entre 1200 e 1400 exames/mês”, conclui o Administrador Hospitalar da LMECC.