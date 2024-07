Liga inaugura Centro de Diagnóstico e Ensino do Seridó em Currais Novos nesta quarta 24

A Liga Contra o Câncer inaugura, nesta quarta-feira 24, a primeira fase da obra do Centro de Diagnóstico e Ensino do Seridó, em Currais Novos. A solenidade, para convidados, acontece a partir das 10h e vai reunir diretores, colaboradores e autoridades.

Localizada no bairro Paizinho Maria, na BR-226, a nova unidade vai começar a funcionar de forma progressiva a partir da inauguração e os atendimentos à população começam nesta quinta-feira 25 e já podem ser agendados via canais de atendimento da Liga. Inicialmente, o CDES vai contar com quatro consultórios médicos em funcionamento, além de sala de mamografia, tomografia e ultrassonografia.

Quando estiver em pleno funcionamento, o centro terá seis consultórios médicos, uma sala de pequenas cirurgias, mamógrafo digital, dois aparelhos de ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética. Além dos atendimentos médicos, um centro de ensino e pesquisa vinculado ao Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação (IEPI) da Liga também vai funcionar no local, oferecendo cursos de capacitação de profissionais que atendem a comunidade, tanto de Currais Novos, quanto dos municípios vizinhos.

No planejamento para o segundo semestre de 2024, as primeiras qualificações serão ofertadas a partir de agosto e incluem um Curso Prático em Diagnóstico por Imagem, direcionado para tecnólogos e técnicos em radiologia; Manejo de Urgências Odontológicas, para odontólogos; Terapia Nutricional em Oncologia, voltado para profissionais e estudantes de Nutrição a partir do 6º período; e Atualização em Farmácia Hospitalar, para técnicos e auxiliares de Farmácia.

A construção do CDES foi viabilizada pelo senador Styvenson Valentim foi meio de emenda da bancada federal do Rio Grande do Norte para a Liga em 2022 e 2023, totalizando R$ 29.143.000 e R$ 13.312.000 em 2024. Já o terreno foi doado pela Prefeitura de Currais Novos. “Sem esse apoio da classe política, a Liga não teria a possibilidade de destinar recursos para uma obra como a da nova unidade de Currais Novos, que vai beneficiar cerca de 435 mil habitantes de 38 municípios do entorno de Currais Novos, dando mais acesso à saúde para a população que mora no interior”, explica Roberto Sales, superintendente da Liga.

Saiba como acessar os serviços do CDES na Liga

Os pacientes da rede pública que precisarem acessar os serviços do Centro de Diagnóstico e Ensino do Seridó deverão procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do seu município para que seja referenciado para a instituição através do Sistema único de Saúde (SUS). Já quem busca o atendimento através da rede suplementar ou particular, pode fazer o agendamento via telefone (84 4009-5600) ou WhatsApp (84 4009-5601).