O ex-prefeito Carlos Eduardo Alves (PDT) teve o apoio a sua pré-candidatura ao Governo do Estado descartada por alguns dos principais líderes políticos da oposição a governadora Fátima Bezerra (PT). Entre os que não cogitam mais uma aliança com o pedetista estão o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho (PL), o presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira (PSDB), e até mesmo o prefeito de Natal, Álvaro Dias (PSDB).

Fonte com livre acesso a cúpula oposicionista potiguar revelou ao PORTAL GRANDE PONTO que o trio chegou ao consenso que Carlos Eduardo estaria protelando um entendimento devido sua preferência por uma aliança com o PT, na tentativa de ser candidato a senador. Hipótese também remota diante da presença de outro Alves na chapa; o deputado Walter Alves deve ser o nome do MDB indicado para vice de Fátima Bezerra.

Enquanto sonha com o apoio do petismo para concorrer ao Senado, Carlos Eduardo joga fora a liderança que conquistou no pleito de 2018, quando enfrentou Fátima nas urnas e foi o nome deste mesmo grupo hoje de oposição no segundo turno daquelas eleições.

Do lado do PT, há ainda outro empecilho para a presença de Carlos Eduardo no palanque. O ex-prefeito de Natal nunca teve a simpatia de boa parte dos membros do partido. Não foi a toa que quase todos os petistas com mandato, com exceção da governadora, já manifestaram apoio a reeleição do senador Jean Paul Prates. A deputada federal Natália Bonavides, os deputados estaduais Isolda Dantas e Francisco do PT, o secretário Fernando Mineiro, além de vereadores da legenda, já demonstraram publicamente suas preferências por Jean. Ao que parece, Carlos Eduardo caminha para ficar sozinho.