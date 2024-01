Líder de quadrilha que fraudou R$ 80 mil de banco é preso, diz Polícia Civil do RN

Policiais civis da Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações (DEFD/Natal), com apoio da Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo (DEIC/SP), deram cumprimento, nesta sexta-feira 05, a um mandado de prisão em desfavor de um homem, suspeito de estelionato e organização criminosa. A prisão aconteceu em São Paulo.

O investigado é suspeito de ser o líder da organização criminosa que fraudou um banco em mais de R$ 80.000,00, no início do ano passado. O suspeito também é responsável por golpes semelhantes que ocorreram contra o mesmo banco nos estados de Goiás e São Paulo.

De acordo com o inquérito, os integrantes do grupo, após transferirem os saldos de suas contas a conhecidos/terceiros, registraram boletins de ocorrência falsos, noticiando que seus celulares teriam sido furtados e que os supostos criminosos haveriam subtraído os valores das contas do banco digital. Ato seguido, solicitavam ao banco a devolução dos valores, obtendo ilicitamente o estorno. Os fatos aconteceram nos municípios de Parnamirim, Natal, São Gonçalo do Amarante e Monte Alegre. Após aplicar os golpes, o mentor do grupo deixou o Rio Grande do Norte e fugiu para São Paulo/SP, de onde é natural.

Na primeira fase da operação, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em desfavor dos integrantes do grupo.

Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da justiça. Além da prisão, fora determinado judicialmente o bloqueio do valor do ilícito nas contas do investigado.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.