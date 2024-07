Líder de facção que se utilizava de advogada para instruções tem sentença mantida, decide TJRN

Um homem acusado de exercer posição de liderança em uma organização criminosa e que dava ordens a outros membros da facção, também por meio de uma advogada, teve um recurso negado após julgamento da Câmara Criminal do TJRN, a qual manteve, desta forma, a sentença da Unidade Judiciária de Delitos de Organizações Criminosas, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo à sanção do artigo 2º, parágrafos 2º, 3º e 4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/2013, referente as organizações criminosas. A pena aplicada e mantida ficou em pouco mais de sete anos, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.