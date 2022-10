Bandidos assaltaram um posto de combustíveis, na noite de quinta-feira (27), em Parelhas, na Região do Seridó do Rio Grande do Norte. Segundo a Polícia Militar, ao chegar no local, os policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo no momento após um pedido de parada. Com isso, um confronto foi iniciado.

O caso ocorreu por volta das 18 horas. Pelo menos três criminosos estavam envolvidos na ocorrência, tendo um deles morrido e outro baleado durante o confronto. O homem morto foi identificado como Vancleber Cordeiro Bezerra Cabral, mais conhecido como “Bob”, de 23 anos. Ele é ex-presidiário e responde por roubo e homicídio. Além disso, é apontado como líder da facção criminosa local.

O suspeito baleado foi encaminhado ao hospital. Ele é menor de idade e recebeu um disparo no braço. O terceiro envolvido conseguiu fugir.

Ainda durante o confronto, os policiais haviam recebido tiros de um revólver calibre 38, que foi apreendido com seis munições deflagradas e seus intactas. Também chegou a ser localizada uma quantia em dinheiro roubada do posto e uma motocicleta Titan verde, sem placa.

A ação foi comandada pelas guarnições da Rádio Patrulha e Grupo Tático Operacional (GTO) de Parelhas, sob atuação do 13 batalhão.

Com informações da 96 FM