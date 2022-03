Licitação para aquisição de equipamentos para o Hospital da Mulher em Mossoró acontece amanhã, segunda

Foco do certame é a aparelhagem da maior unidade em Saúde que ficará pronta ainda em 2022

O Governo do Estado, por meio do Projeto Governo Cidadão e da Secretaria Estadual de Saúde (Sesap) promoverá na próxima segunda-feira (07), uma grande licitação para compra de equipamentos que servirão ao Hospital da Mulher Parteira Maria Correia, em Mossoró. O processo se dará para a compra de equipamentos médicos como monitores digitais; aparelhos de Raio-X e focos cirúrgicos portáteis; ventiladores pulmonares, adultos, pediátricos e neonatais; aparelhos de ultrassom, entre outros.

O edital da licitação encontra-se no site www.governocidadao.rn.gov.br, na aba de licitações abertas. Mais esclarecimentos podem ser feitos no portal www.licitacoes-e.com.br; na Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação do Governo Cidadão, localizada na Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças, no Centro Administrativo do Estado; pelo telefone (84) 3232.1964; ou ainda através do e-mail [email protected]

“Na medida em que as obras avançam, avançamos também nas aquisições de equipamentos para que, ao concluir a construção, possamos colocar a unidade em funcionamento no menor tempo possível”, pontuou o secretário de Gestão de Projetos e Metas e coordenador do Governo Cidadão, Fernando Mineiro.

Por tratar-se da maior licitação de equipamentos para o hospital, contamos com uma consulta pública com potenciais fornecedores de equipamentos médico-hospitalares para dar transparência e promover uma ampla concorrência entre empresas do ramo hospitalar. Todo o processo é amparado pelas Diretrizes de Aquisições do Banco Mundial e passam por análises das áreas técnica e jurídica do Projeto Governo Cidadão.

Sobre o Hospital da Mulher

Ao todo, serão mais de 160 leitos focados na atenção materno-infantil, ginecológica e obstétrica de média e alta complexidade. O investimento total é de cerca de R$ 125 milhões – R$ 85 milhões para obras e R$ 40 milhões em equipamentos.

Com 60% de sua execução concluída, a unidade, que será a maior na área da Saúde no RN, já teve parte de sua aparelhagem adquirida e instalada. O hospital ficará pronto ainda em 2022 e contará com pelo menos 16 licitações para compra de equipamentos, mobiliários e veículos, que somam mais de R$ 45 milhões. Duas delas já ocorreram, no valor total de R$ 4,5 milhões, quando foram adquiridos equipamentos de grande porte para estruturação do Hospital, como aparelhos de Raio X, mamógrafo e outros que necessitavam estar no local antes das obras físicas serem erguidas.

EDITAIS

LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE LABORATÓRIO PARA O HOSPITAL DA MULHER | https://bit.ly/3533iOJ

Ascom